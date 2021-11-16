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Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat yakalandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA16 Kasım 2021 Salı 16:38 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 16:38
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pertek kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Kontrollü şekilde imha edilen sığınakta yapılan aramada RPG-7 roketatar, M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, kalaşnikof şarjörü, 2 roketatar mühimmatı, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, dürbün, 150 M-16 mühimmatı, 90 kalaşnikof mühimmatı, 2 uyku tulumu, şemsiye, 20 büyük pil, 2 küçük tüp, 55 konserve, 15 kilogram yağ, 50 kilogram un, 10 kilogram peynir, 5 kilogram çay, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram salça çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış üslenmelerini engellemek amacıyla operasyonlara devam ediliyor.

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