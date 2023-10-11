İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7381
  • EURO
    29,4475
  • ALTIN
    1672.35
  • BIST100
    8330.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de etkinlikler ve basın açıklamaları izne bağlandı
Güncel

Tunceli'de etkinlikler ve basın açıklamaları izne bağlandı

Tunceli'de basın açıklamaları ve etkinlerin 4 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Tunceli'de etkinlikler ve basın açıklamaları izne bağlandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, kentte her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 15 Ekim günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle mülki idare amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.