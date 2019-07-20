Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı?

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 259.291
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist, terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu çıktı

Tunceli kırsalında 10 Temmuz günü düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar (39) ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallin (36) olduğu tespit edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin PKK'lı, 2'sinin ise MLKP'li olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi. 
 
Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 300 bin lira ödülle aranan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çalli'nin olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı?

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı?

Galatasaray istiyor... İşte Falcao formülü

Galatasaray istiyor... İşte Falcao formülü

Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıfırcı hocalara inat Türkiye yükselişte

Sıfırcı hocalara inat Türkiye yükselişte

Afrin'de bozguna uğradıklarını unuttu... Alçak tehdit

Afrin'de bozguna uğradıklarını unuttu... Alçak tehdit

Pes etmediler! Almanlar fırsat kolluyor

Pes etmediler! Almanlar fırsat kolluyor

Korkunç olay: Çuvala benzettik ama...

Korkunç olay: Çuvala benzettik ama...

96 yaşındaki Kıbrıs Gazisi: Rum komutan, sancağını almadan kaçtı

96 yaşındaki Kıbrıs Gazisi: Rum komutan, sancağını almadan kaçtı
 

POPÜLER HABERLER

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Görenlerin kafası karışıyor! İşte o fotoğraflar

Görenlerin kafası karışıyor! İşte o fotoğraflar

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA