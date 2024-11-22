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Güncel

Tunceli'de eylem ve yürüyüşler 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, kentteki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirdi.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Tunceli'de eylem ve yürüyüşler 10 gün süreyle yasaklandı
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen "açık ve kapalı alanlarda (Toplanma, Yürüyüş, Nöbet, Basın Açıklaması, Açlık Grevi, Oturma Eylemi, Miting, Stant Açma, Çadır Kurma, Bildiri/Broşür Dağıtma, Sticker, Afiş/Pankart Asma Vb.) her türlü eylem/etkinliklerin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 Sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 22 Kasım 2024 günü saat 19.30'dan 1 Aralık 2024 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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