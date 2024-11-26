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Tunceli'de izinsiz gösteriye katılan 4 kişi tutuklandı

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli, tutuklandı.

DHA26 Kasım 2024 Salı 21:08 - Güncelleme:
Tunceli'de izinsiz gösteriye katılan 4 kişi tutuklandı
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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Kamu görevlisine mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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