İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,951
  • EURO
    6,5506
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    120308
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Güncel

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 24 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA28.01.2020  17:21 - Güncelleme: 28.01.2020  17:21

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile su altı arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlara dalış yaparak arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da aramaların sürdürüldüğü çalışmalarda, Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.