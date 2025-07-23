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Güncel

Tunceli'de kayıp 9 kişilik aile sağ olarak bulundu

Tunceli'deki Buyer Dağı'na gezi amaçlı çıkan ve kendilerinden haber alınamayan aileye AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Tunceli'de kayıp 9 kişilik aile sağ olarak bulundu
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Tunceli'de önceki gün gezi amaçlı Buyer Dağı bölgesine çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 9 kişilik aileye, AFAD ve UMKE ekiplerince sağ olarak ulaşıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 22 Temmuz saat 16.00'da UMKE ekiplerine ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçildi. Alınan bilgilere göre, Buyer Dağı kırsalında bulunan Buyer Gölüne gezi amacıyla çıkan 9 kişilik bir aileden haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp ailenin tamamına ulaşıldı. UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Aile, güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

Olayın ardından açıklamada bulunan Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, doğa gezilerinin ruhsal sağlığa olumlu etkileri olduğunu ancak doğaya çıkarken hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Duran, vatandaşların doğada karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti. Dr. Duran açıklamasında, doğa gezilerine çıkmadan önce yeterli miktarda su alınmasının hayati önem taşıdığını, susuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Dr. Duran, geziye çıkan vatandaşların yanlarında mutlaka yara bandı, antiseptik ve ağrı kesici gibi temel malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası bulundurulması gerektiğini söyledi. Dr. Duran ayrıca, güneş çarpmasına karşı korunmak için güneş koruyucu krem ve şapka kullanılması, böcek ısırıklarına karşı ise böcek kovucu sprey ya da kremlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlam bir ayakkabı ve mevsime uygun kıyafetler giyilmesinin önemine değinen Dr. Duran, arazi koşullarında güvenliği artıracağını iletişim ve yön bulma açısından ise powerbank veya yedek pil, harita, pusula ya da GPS destekli cihazların mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.

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