Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunu başlattı.
- AA
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.
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