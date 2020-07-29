İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9807
  • EURO
    8,2399
  • ALTIN
    438.788
  • BIST100
    1135.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri: Maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a kadar uzatıldı
Güncel

Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri: Maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a kadar uzatıldı

Tunceli merkez ve ilçelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maska takma zorunluluğu 30 Ağustos'a kadar uzatıldı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:37
ABONE OL

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları alındı.

Geçerliliği 30 Ağustos'a kadar olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarı çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takması zorunlu hale getirilerek, bu uygulamaya uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle kente gelen giden tüm yolcuların, şoförlerin, yardımcı personellerin ve otogar çalışanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak. Araçların içinin ve bagaj kısmının her seferden önce dezenfekte edilmesine, araç içerisinde maske takmanın zorunlu olmasına, seyahat esnasında çay, kahve, kek gibi ikramların yapılmamasına bunun yerine sık sık kolonya ikram edilmesine, otogar işletmecisi tarafından günlük olarak otogar içinin dezenfekte edilmesine devam edilecek.

Salgın sürecinde riskli olabileceği değerlendirilen toplu organizasyonların, basın açıklaması, miting, toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, toplu karşılama ve uğurlama, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, toplu aile ziyaretleri, anma günleri, imza kampanyası, şenlik, festival, konferans, kampanya ve benzeri etkinlikler, mümkün olan en asgari düzeyde tutulacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uymayanlara, her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğince idari para cezası kolluk kuvvetlerince uygulanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.