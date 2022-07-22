İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7711
  • EURO
    18,1636
  • ALTIN
    988.013
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
Güncel

Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 17:58 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda merkez Batman köyü Durak Mezrası'ndaki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.G'yi ekili olan kenevir bitkilerini sularken yakaladı.

Ormanda yapılan aramada ise 32 kök kenevir bitkisi, 35 metre sulama hortumu, tahra, kürek, 5 bidon ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.