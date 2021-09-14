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Tunceli'de örtü yangını

Tunceli'de Otlubahçe köyü kırsalında örtü yangını çıktı. Yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

DHA14 Eylül 2021 Salı 17:27 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:27
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Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü kırsalında dün öğle saatlerinde ağaçlık bölgede örtü yangını çıktı. İhbar üzerine, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle zorluk çekmesinden dolayı bölgeye havadan destek istendi. Orman Genel Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopterinin bölgeye gelmesiyle çalışma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, yangının dün öğle saatlerinde başlandığını ve havadan 2 helikopterle yangını kontrol altına almak için müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Dün öğleden sonra Ovacık ilçemiz Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangınını söndürmek üzere, Orman İşletme Müdürlüğü'müz ekipleriyle jandarma personelimiz bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal etti. Ancak alana karadan müdahalenin zor olması sebebiyle havadan müdahale talebinde bulunulmuştur. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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