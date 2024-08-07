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Tunceli'de örtü yangını

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Tunceli'de örtü yangını
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İlçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.

Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

  • Tunceli Yangın Söndürme
  • Nazımiye Orman
  • Havadan Karadan Çalışma

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