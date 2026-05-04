Tunceli'de şebeke suyu uyarısı... ''İçmeyin ve kullanmayın''

Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi. Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur."

Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

