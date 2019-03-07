Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
- AA
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olma" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler H.O., H.A., S.T. ve F.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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