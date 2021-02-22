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Güncel

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda tespit edilen 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:35
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsalında yürütülen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında yaptığı arazi aramalarında 2 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklardaki aramalarda, bomba yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ve 9 pilin yanı sıra 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla karadan ve havadan sürdürülüyor.

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