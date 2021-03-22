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Tunceli'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Tunceli'de 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

DHA22 Mart 2021 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:24
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Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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