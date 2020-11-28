Tunceli'de terör örgütüne darbe

IHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:07 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:09

Valilikten yapılan açıklamada;”İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Büyükköy Bölgesinde 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 14 sığınak imha edilmiştir.Sığınaklar içerisinde,1 adet el telsizi, 1 adet cep telefonuna bağlı EYP düzeneği, 2 adet zaman ayarlı saat, 3 adet pil bloğu, 1 adet tablet, 1 adet verici, 1 adet sırt çantası, 2 adet ocak, çok miktarda kıyafet, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.

Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.