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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 19:44 - Güncelleme:
Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 412 fişek, 172 şerit fişek, 18 kalaşnikof şarjörü, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti, battaniye, 2 oksijen maskesi, 100 metre hortum, 200 metre çelik halat, 100 lama demir, mutfak tüpü, kürek, 6 çift ayakkabı ile çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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