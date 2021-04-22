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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:17
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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