İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
Güncel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
ABONE OL

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Tekbıyıkoğlu, açıklamasında, "Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.