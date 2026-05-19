Tunceli'de ziyaretgahtaki nişaneleri tahrip ettiler: 1'i muhtar 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat olayıyla ilgili yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma birimlerince adli ve idari tahkikat yürütüldüğü belirtildi.

İzinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan şüphelilerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyaller incelenmiş, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile mühimmat ve bazı tarihi objeler ele geçirilmiştir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde genişletilen çalışmalar sonucunda 17 Mayıs 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan ilave 2 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya ulaşmış olup mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i muhtar olmak üzere 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Açıklamada, toplumun ortak değerleri arasında yer alan inanç merkezleri ile kültürel miras alanlarının korunmasına yönelik hassasiyetin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.