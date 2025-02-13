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Tunceli'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Tunceli'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Tunceli'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; ayrıca Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitime devam eden öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilimiz merkezinde bulunan okullarımızda eğitim öğretimin devam etmesine karar verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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