Tunus vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi tamamlandı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen Tunus vatandaşlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı vahşi saldırılar sona erene kadar Tunus'ta kalmak üzere Gazze Şeridi'nde ikamet eden 57 Tunus vatandaşı, Filistinli eşleri ve çocuklarıyla birlikte Tunus'a ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Tunusluların Gazze Şeridi'nden tahliye edilmeleri talimatının Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından verildiği belirtilen açıklamada, Mısır ve Filistin yönetimine tahliye esnasında verdikleri destekten ötürü teşekkür edildi.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 Tunuslunun yaşadığı belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarının durumunu yakından izlemeye devam ettiği aktarıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

