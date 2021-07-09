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Tunus'tan Libya'ya misilleme: Uçak seferleri askıya alındı

Tunus, Libya'nın COVID-19 tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından bu ülkeye yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 21:23 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 21:23
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Tunus Hava Yollarından (Tunusair) yapılan yazılı açıklamada, seferlerin askıya alınması kararının Libya'nın hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından alındığı vurgulandı.

Açıklamada, seferlerin askıya alınması kararının uygulanmaya başladığı tarihe ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya, dün, COVID-19 vakalarında artış görülen komşusu Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı almıştı.

TUNUS'TA GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığının ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıklamıştı.

Tunus'ta dün, 9 bin 823 kişi daha COVID-19'a yakalanmış ve salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 15 bin 861'e, vaka sayısının 473 bin 229'a, iyileşen sayısının da 375 bin 756'ya çıktığının altı çizilmişti.

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