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Tüp yüklü kamyonetle ticari araç çarpıştı! Biri ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
Tüp yüklü kamyonetle ticari araç çarpıştı! Biri ağır 5 kişi yaralandı
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D-605 kara yolunda seyreden Fatih K. idaresindeki 35 UT 6305 plakalı tüp yüklü kamyonet, Kandıra ışıklar mevkisinde, Ali E'nin kullandığı 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Fatih K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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