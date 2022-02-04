Tüpraş, otonom robotların saha denemelerine başladı

AA 4 Şubat 2022 Cuma 14:20 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 14:20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş petrol depolama tanklarının periyodik kontrol çalışmalarında, metrelerce yükseklikteki ölçümlemelerde ve rafineri sahalarındaki riskli iş alanlarında robotik teknolojilerle pilot denemeleri yapıyor.

Rafineri sahalarındaki riskli çalışma ortamlarında yapay zeka destekli otonom robot uygulamalarını devreye almak üzere test çalışmalarına başlandı.

Tüpraş, üretim sahalarında robot kullanımıyla, güvenli ve emniyetli iş ortamını desteklemeyi amaçlıyor. Riskli süreçlerde tekrarlayan işleri kolaylaştırarak, teknik ekiplerin yetkinliklerini farklı alanlarda kullanmalarına olanak tanıyor.

Özel sensörlerle donatılmış robotun deneme çalışmaları ilk olarak İzmit Rafinerisi'nde, ardından Kırıkkale Rafinerisi'nde gerçekleştirildi.

Saha deneme çalışmalarından elde edilen veriler ışığında sahalarda kullanım ihtiyaçları göz önüne alınarak fizibilite çalışma çalışmaları gerçekleştirilecek.

- Otonom robot "Spot" canlı görüntü aktarabiliyor

Açıklamaya göre, otonom robot Spot'un üç boyutlu modellerle desteklenen gelişmiş yönetim platformu sayesinde beklenen aksiyonlar kolayca tanımlanabiliyor.

Gerekli talimatları alan robot herhangi bir ilave yönlendirmeye ihtiyaç duymadan kendi başına çalışarak görevini tamamlayabiliyor.

Kablosuz bağlantı ile desteklenen robot 360 derece kamerayla canlı görüntü aktarımı gibi operatöre destek olabilecek her türlü veriyi anlık olarak sunabiliyor. Rutin olmayan veya acil durum gibi operasyonları yönetebilmek adına uzaktan manuel kontrol imkanı da sağlanabiliyor.

Robotla, analog veriler elde edilebiliyor, sensörleri sayesinde sızıntıların tespiti yapılabiliyor, termal kamera sayesinde sıcaklık verileri elde edilebiliyor.

Ayrıca, robot belirlenen rotalar üzerinde bulunan engelleri çevre algılama sensörleriyle tespit ederek engeli aşması için gereken aksiyonu hiçbir müdahaleye ihtiyaç duymadan, gelişmiş karar destek mekanizmalarıyla belirleyebiliyor.