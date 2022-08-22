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TÜPRAŞ'ta arıza: Üretime ara verildi

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit rafinerisi 'Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri Hydrocracker Ünitesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle üretime 4 hafta süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
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TÜPRAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tesiste meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla mevcut bakım planına göre, Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos -15 Eylül), Coker Ünitesinde de optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verildiği belirtildi.

Üretime ara verilen dönemde İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos'ta kamuya açıklanan 2022 yılı 'Geleceğe Yönelik Beklentiler' üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir."

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