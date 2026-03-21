  • Tur minibüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti: Yaralılar var
Güncel

Tur minibüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti: Yaralılar var

Samsun'da tur minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

IHA21 Mart 2026 Cumartesi 09:12
Tur minibüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti: Yaralılar var
Kaza, sabah saat 06.15 sıralarında Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Amasya'ya gezi amacıyla seyir halinde olan Emre Parlayan (23) idaresindeki 61 J 0528 plakalı tur firmasına ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak rogar kapağına çarpıp iki bariyer arasında ilerleyerek durdu.

Kazada sürücü Emre Parlayan ile yolculardan Elif Yama (37), Betül Erdoğan (25) ve Ece Çimendağ (23) yaralandılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Minibüste toplam 20 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

