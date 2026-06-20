İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tur minibüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güncel

Tur minibüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Tur minibüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.