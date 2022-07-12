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Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı

Tunceli'de tur minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaralandı.

IHA12 Temmuz 2022 Salı 07:51 - Güncelleme:
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Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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