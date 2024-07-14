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Güncel

Denizin ortasında can pazarı! Tur teknesi alevlere teslim oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 19:36 - Güncelleme:
Denizin ortasında can pazarı! Tur teknesi alevlere teslim oldu
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İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında "Eagle's" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.

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