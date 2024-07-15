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Tur teknesi yangınıyla ilgili gözaltı kararı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Tur teknesi yangınıyla ilgili gözaltı kararı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tekne kaptanı E.K. ile tekne sahibi S.D'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında, dün, "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıkmış, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla 110 kişi tahliye edilmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

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