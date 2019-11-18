Turabi Çamkıran kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Turabi Çamkıran ABD'de gerçekleştirilen 'War of the Worlds' yarışmasında birinci olmuş ve adını tüm dünyada duyurmuştu. Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran'a dair tüm detaylar sizlerle..

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı. Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon olmuştu. Üç kez mücadele ettiği 'Survivor'da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl birinci olduğu 'War of the Worlds' yarışmasına yeniden katıldı.