"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası, verilen 3 günlük aranın ardından dün gerçekleştirilen 5. duruşma ile devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davada salona gelen Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, avukatların arasında oturan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in izleyici bölümü geçmesini istedi.

İZLEYİCİ SINIRI TALEP EDİLDİ

Vekaleti olmadığı halde avukat olduğu için duruşmayı olduğu yerden takip etmek istediğini belirten Özer, "Zorla çıkarın beni" diyerek 1 saat boyunca yerinden kalkmadı. "Her gün bir krizle devam edemeyiz" diyerek Başkan Aylan, duruşmayı bugüne erteledi. Yaşananlar Üzerine davayı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına güvenlik tedbirlerinin arttırılması talebinde bulundu. Başsavcılığa yazılan müzekkerede, yargılamanın gelecek oturumunda sanıklar, avukatlar, basın mensupları, tutuklu sanıkların 1'inci ve 2'nci dereceden yakınları dışındaki kişilerin salona alınmaması talep edildi.

İMAMOĞLU'NUN KASASI

İBB yolsuzluk davasında duruşmayı sabote eden Özer, Ekrem İmamoğlu'nun 'emanet kasası' olarak biliniyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde CHP ilçe başkanıydı. İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra belediyenin organizasyon işleri Özer'in kardeşinin şirketine verildi. Bu süreçte Taşkın Özer, İmamoğlu kontenjanından CHP'den milletvekili yapıldı. Para sayma kuleleri ile ilgili Fatih Keleş para dolu çantaları "seçimler için bağış parası" diye Özer'in elinden aldığını söylemişti.