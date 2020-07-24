İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8515
  • EURO
    7,9639
  • ALTIN
    419.04
  • BIST100
    118890
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türbe ziyareti sonrası Erdoğan ve Bahçeli, Fatih'teki bir kafede oturdu
Güncel

Türbe ziyareti sonrası Erdoğan ve Bahçeli, Fatih'teki bir kafede oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han türbesi ziyareti sonrası Fatih'teki bir kafede oturdu.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:15
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Türbe ziyareti sonrası Erdoğan ve Bahçeli, Fatih'teki bir kafede oturdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Daha sonra Devlet Bahçeli'yi uğurlayan Erdoğan, bir süre daha kafede kalarak vatandaşlarda sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.