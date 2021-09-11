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Türbülansa giren paraşütçü ağaca çarptı

Burdur'da yamaç paraşütü yaparken türbülansa kapılan Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, ağacın üzerine yumuşak iniş yaptı. Yamaç paraşütçüsü Kılıçaslan'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 23:29 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 23:29
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Avşar Tepesi'nden havalanan yamaç paraşütçüsü Fatih Kılıçaslan, iniş yaptığı sırada rüzgarında etkisiyle havada spin atması sonucu bir düğün salonun bahçesindeki çam ağacın tepesinde asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak Kılıçaslan'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

10 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Kılıçaslan, ağaçtan indirildikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gün batımında rüzgarın hızının değiştiğini bundan dolayı türbülans girdiğini söyledi.

Paraşütü kontrol edemeyince ağaca indiğini belirten Kılıçaslan, "Daha önce de kaza atlatmıştım ancak bu kadar büyük değildi. Verilmiş sadakamız varmış. Allah'tan yara almadan kurtuldum." ifadesini kullandı.

Paraşütçü, kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

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