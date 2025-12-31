İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

TÜRGEV ateşkesin rehavetine dikkat çekti! Yılmaz: Bu yürüyüş davamız için büyük bir imkan

24 TV'ye konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Gazze'deki insanlık dramı ve adaletsizliğin artık sayılarla ifade edilemeyecek durumda olduğunu belirterek herkesi Galata'daki yürüyüşe beklediklerini söyledi. Ateşkesin rehavetiyle kitlesel eylemlerin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Yılmaz, 'Bu seneki gösteriler diğerlerinden çok daha önemli. Bizim bu davaya sahiplendiğimizi, bu davayı unutmadığımızı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermemiz için büyük bir imkan' dedi.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
TÜRGEV ateşkesin rehavetine dikkat çekti! Yılmaz: Bu yürüyüş davamız için büyük bir imkan
ABONE OL

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu yıl üçüncü kez Gazze buluşmasına ev sahipliği yapacak.

"Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" temasıyla düzenlenecek Gazze eylemine 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılacak.

Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının ardından Galata Köprüsü'nde buluşacak.

Yüz binlerce kişi İsrail zulmünü hep bir ağızdan dünyaya anlatacak.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Galata'daki Gazze yürüyüşüyle ilgili 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAM KELİMELERLE ANLATILMIYOR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Gazze'de yaşanan katliamın artık kelimelere sığmadığına dikkat çekerek "Gazze'deki insanlık dramı, adaletsizlik artık sayılarla ifade edilemeyecek durumda" dedi.

"İSRAİL İKİYÜZLÜ TAVIR SERGİLİYOR"

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesine rağmen insani yardım ve güvenlik noktasında sorunların olduğunu belirten Yılmaz, katil İsrail'in ikiyüzlü tavrına tepki gösterdi.

ABD ve Avrupa'da ateşkesin rehavetiyle İsrail'e tepkilerin ve kitlesel eylemlerin azaldığının altını çizen Yılmaz, insanların Gazze'deki durumu sadece sosyal medyadan takip eder hale geldiğini ifade etti.

Ateşkesin ilk adım olduğunu belirten Yılmaz, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

""BU SENEKİ GÖSTERİLER DİĞERLERİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Ateşkesin rehavetiyle kitlesel eylemlerin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu seneki gösteriler diğerlerinden çok daha önemli. Bizim bu davaya sahiplendiğimizi, bu davayı unutmadığımızı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermemiz için büyük bir imkan" dedi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, herkesi Galata'daki Gazze buluşmasına davet ederek sözlerini tamamladı.

  • TÜRGEV
  • Galata yürüyüşü
  • filistin
  • destek

