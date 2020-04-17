TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun yalanlarını yüzlerine vurdu

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.
Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM, ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! Sadece hocalık maaşım var.
İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum."
"Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere:— Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) April 16, 2020
TÜRGEV, KADEM VE TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN TEK KURUŞ ALMIYORUM! SADECE HOCALIK MAAŞIM VAR!
İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum. pic.twitter.com/pIYroZyPBu