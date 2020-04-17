TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun yalanlarını yüzlerine vurdu

17 Nisan 2020 Cuma 07:52 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:52

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM, ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! Sadece hocalık maaşım var.

İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum."