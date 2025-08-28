TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: Her genç için bir imkân, her genç için bir gelecek var

TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, gençlere yönelik hizmetleri ve vakfın misyonunu şu sözlerle paylaştı: "Her bir gencimiz, ülkemizin yarınlarına uzanan en değerli umudumuzdur. Bugüne kadar gençler için ortaya konan güzel ve başarılı çalışmalar bizlere yol göstermektedir. Bizler de bu birikimden güç alarak, gençlerimizin yalnızca okul sıralarında değil; hayallerinde, özgüvenlerinde ve değerlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Hiçbir evladımızın geride kalmaması için varız. Çünkü bir gencin önünü açmak, toplumun yarınlarını inşa etmektir. Bizim için gençlere hizmet, vatanımıza, milletimize ve ortak değerlerimize hizmettir."

29 YILDIR DUAMIZ DA GAYRETİMİZ DE AYNI

1996'dan bu yana binlerce gencin yolculuğuna eşlik eden TÜRGEV, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yurtları ve uluslararası açılımlarıyla on binlerce öğrencinin yanında oldu.

YURTLARIMIZ GÜVEN VE GELİŞİMİN KAPISI OLDU

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, "Otuz yıla yaklaşan sürede nice evladımızın hayaline omuz verdik. Yurtlarımız, kapısından giren her genç için yalnızca bir oda değil, güvenin ve gelişimin kapısı oldu." dedi.

GÖNLÜMÜZ BİR YOLUMUZ BİR

Afet bölgelerinden gelenlerden ailesinin ilk üniversite mezunu olacak gençlere kadar farklı hayat hikayelerine dokunduklarını belirten Yılmaz, "Bir kızımız okusun, bir evladımız geleceğe tutunsun, bize yeter. Çünkü onların başarısı sadece kendilerine değil, bütün millete umut olur" diyerek vakfın gönül anlayışını dile getirdi.

KÖKLERİYLE BÜYÜYEN, DEĞERLERİYLE YÜKSELEN GENÇLİK

TÜRGEV yurtlarının yalnızca barınma değil, gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimleri için de merkezler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Etüt salonlarından kütüphanelere, sanat ve spor atölyelerinden psikolojik danışmanlığa kadar her imkân gençlerimizin çok yönlü yetişmesi için var. Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, vicdanıyla güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecektir." diye konuştu.

GENÇLERİMİZ BİZE EMANETTİR

Yılmaz, gençlere duydukları sorumluluğu şu sözlerle anlattı: "Gençlerimiz bize emanettir. Bu emaneti taşımanın bilinciyle hareket ediyoruz. Güven ve samimiyet, çalışmalarımızın en temel dayanağıdır. Bu anlayış, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında da gençlerimizin yanında olma gayretimizin temelini oluşturuyor."

DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN YALNIZ DEĞİLLER

New York'ta TURKEN Vakfı iş birliğiyle açılan yurdu hatırlatan Yılmaz, uluslararası vizyonu şu cümlelerle özetledi: "Gençlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun yalnız hissetmesin. Bizim için en kıymetlisi, onların her yerde güçlü ve ait hissedebilmeleridir."

BİR EVLADIN IŞIĞI BİR MİLLETİN GELECEĞİ

TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Her genç için bir imkan, her genç için bir gelecek var. Bizim gayemiz, gençlerimizin yolunu kolaylaştırmak, onların umudunu büyütmektir. Çünkü bir evladın yoluna düşen ışık, bütün bir milleti aydınlatır. Bizler, gençlerimizin yolunda birer nefer olmayı en büyük sorumluluk, en büyük onur biliyoruz."