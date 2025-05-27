TÜRGEV, Etnospor'da ziyaretçilerini ağırladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV çadırında dört gün boyunca düzenlenen ok yapımı, vitray süsleme, keçe işçiliği ve suluboya atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Filistin'den öğrencilerin de kendi kültürlerine ait eserlerinin yer aldığı etkinlikte, dombıra dinletisi gibi kültürel performanslarla farklı coğrafyaların müzikleri tanıtıldı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, festival süresince etkinlik alanında yer alarak, gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisini yakından gözlemledi ve onlarla sohbet etti.

TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ise festivali ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyip, emek gösteren gençleri tebrik etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Ömer Faruk Yeşilyurt da alanda faaliyette bulundu.

Etkinlikte, sadece geleneksel sanatların yaşatılması değil, aynı zamanda kültürel kimliğin güncel yaşamla bağ kurması hedeflendi.