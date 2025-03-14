TÜRGEV, küresel arenadaki prestijini güçlendirmeye devam ediyor! Tam uyum içinde yürütüldüğü tescillendi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, milli ve manevi değerleriyle Türkiye'nin köklü medeniyet mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen TÜRGEV, küresel arenadaki prestijini güçlendirmeye devam ediyor.

Gençleri akademik bilginin yanı sıra, milli şuur, sosyal sorumluluk ve liderlik becerileriyle donatan vakıf, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Kalite Sertifikası alarak uluslararası gönüllülük çalışmalarının Avrupa standartlarına tam uyum içinde yürütüldüğünü tescilledi.

Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada yürüttüğü projelerle uluslararası işbirliklerini güçlendiren TÜRGEV, Avrupa Birliği destekli ESC Programıyla gençlere sınırları aşan bir vizyon kazandırıyor. 35'ten fazla ülkede yürütülen bu program sayesinde gençler, farklı kültürlerle etkileşim kurarak sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor ve küresel sahnede aktif roller üstleniyor.

TÜRGEV, söz konusu sertifikayla Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri Avrupa'nın en prestijli sosyal dayanışma projeleriyle buluşturuyor. Bu programlar, gençlere topluma aktif katkı sağlama imkanı sunarken, akademik ve mesleki gelişimlerini de destekliyor.