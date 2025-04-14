TÜRGEV son 5 yılda 16 bin 117 fidanı toprakla buluşturdu

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, eğitime yönelik faaliyetlerinin yanı sıra doğaya olan sorumluluğunu da ihmal etmeyen vakıf, geleceğe nefes olacak hatıra ormanlarıyla örnek olmaya devam ediyor.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen TÜRGEV, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle de dikkati çekiyor.

Vakıf, 2020'den bu yana İstanbul, Hatay, Antalya, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilen fidan dikimleriyle doğaya katkı sağlıyor. Bu kapsamda, son 5 yılda ülke genelinde 16 bin 117 fidan toprakla buluşturuldu.

TÜRGEV'in çevre çalışmaları, Orman Bölge Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülürken, her bölgenin toprak yapısına uygun planlanan fidan dikimleri, doğayla uyumlu, kalıcı ve denetimli bir süreç içinde yapılıyor. Böylece, vakıf sadece bugünü değil, yarını da gözeten anlayışla hareket ediyor.

Orman yangınlarının ardından yaraları sarmak için de harekete geçen vakıf, 2021'de Antalya'da ve 2024'te İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanları yanan alanlara umut oldu.

Aynı yıl, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına 2 bin 510 fidan dikildi. Bu özel dikim, vatan uğruna can veren kahramanların hatırasını yaşatmayı amaçladı.

Vakıf, geçen yıl ramazan ayında misafirleri adına 1990 fidan bağışladı. Bu fidanlarla yeni bir hatıra ormanının temeli atılırken hem çevreye katkı sağlandı hem de paylaşmanın kalıcı örneği sunuldu.

Öte yandan yıl içinde Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adına 2 bin 25 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulması hedefleniyor.

Bu özel bağış, bireysel bir niyetin toplumsal faydaya dönüşmesini simgeliyor.

TÜRGEV, çevresel duyarlılığı 2025'te de sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, İstanbul, Hatay, Antalya, İzmir ve Ankara'da dikilmek üzere hazır bekleyen 2 bin 292 fidan, vakfın yeni hatıra ormanlarında toprakla buluşmayı bekliyor.