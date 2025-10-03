TÜRGEV ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Derneği'nden Gazze'ye kardeşlik kalkanı

İstanbul, ümmetin ortak davası Filistin için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cezayir merkezli Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği heyeti, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ile bir araya geldi.

Heyette; Birlik Başkanı Aîşe Buhacar, Cezayir Milletvekili ve Aile Ahdi Başkanı Sâmiya Hamri, Cîsûr 48 Platformu Başkanı ve Meclis Üyesi Nûra Zrîvûş, Genel Sekreter Rebab Osmanoğlu ve İmam Malik Gençlik Kulübü Başkanı Zehra Muhammed gibi önemli isimler yer aldı.

Ziyarette; Gazze'de süren insanlık dramı, kadın ve çocukların maruz kaldığı zulüm, ümmet dayanışmasının güçlendirilmesi ve Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

BAŞKAN YILMAZ: FİLİSTİN İÇİN SUSMAK DA YOK DURMAK DA

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin meselesinin yalnızca bir bölgesel ihtilaf değil, tüm insanlığın vicdan ve ümmetin iman sınavı olduğunu vurguladı:

Filistin davası, bir coğrafyaya sığmaz; bu dava ümmetin kalbindeki ortak yaradır. Gazze'de açlıktan yavrusunu kaybeden annelerin feryadı, insanlığın yüreğine saplanan bir hançerdir. Kundağında açlıktan can veren bebeklerin çığlığı, Rabbimizin huzurunda hepimizi şahit kılacak bir çağrıdır. Biz, bu çağrıya sessiz kalmayacağız! Çünkü imanımız bize susmayı değil, mazlumun yanında dimdik durmayı emrediyor. Filistin'in sesi olmaya, Kudüs'ün onurunu savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin yalnızca Filistin değildir; Filistin Kudüs'tür, ümmettir, insanlığın onurudur!"

"SESSİZLİK ZULMÜN, HAYKIRMAK İMANIN ŞİARIDIR"

Başkan Yılmaz, Batı dünyasının İsrail karşısındaki tutumunu da eleştirdi:

"Ne yazık ki Batı, katil İsrail'in katliamlarına sessiz kalarak suç ortağı oluyor. İnsan hakları ve özgürlükten bahsedenler, Gazze'de kadınların, çocukların, yaşlıların yaşadığı zulme gözlerini kapatıyor. Ama biz susmayacağız. Mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında dimdik durmak imanımızın gereğidir."

TÜRGEV, MAZLUMUN YANINA KARDEŞLİK BAYRAĞIYLA KOŞTU

Yılmaz, TÜRGEV'in savaşın başından bu yana Gazze'yi kendi davası olarak gördüğünü hatırlatarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizle birlikte Gazze için farkındalık yürüyüşleri yaptık, yardım kampanyalarına katıldık, uluslararası platformlarda Filistin'in sesini yükselttik. Bu ziyaret, gönül bağımızı güçlendiren çok kıymetli bir buluşmadır. Filistinli annelerin sabrı, kadınların vakarı ve gençlerin direnci bize hem umut hem de ilham veriyor. İnşallah bu zulmün sona erdiği günleri hep birlikte göreceğiz. Biliyoruz ki zalimlerin zulmü varsa, Allah'ın da hesabı vardır."

KUDÜS İÇİN KALEM DE KONUŞTU, SANAT DA

TÜRGEV, Filistin halkına desteğini yalnızca sahadaki etkinliklerle değil, gençlerin kalemi ve eserleriyle de sürdürdü. 2018'de başlatılan 5N1KUDÜS projesiyle gençler Kudüs davasını dijital içeriklerle anlattı.

"Gazze İstanbul Yürüyüşü"nde binlerce fenerle yapılan yürüyüş ve Çamlıca Camii'ndeki kırmızı balon etkinliği, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların dramına dikkat çekti.

2025'te İbn Haldun Üniversitesi ile Al-Quds Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" projesinde Türk ve Filistinli gençler Kudüs için omuz omuza geldi.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açılan "Sadakat" sergisi ise hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi İslam sanatlarıyla Kudüs'ün ruhunu ve Gazze'nin direnişini yansıttı. Sergiden elde edilen gelir Gazze'deki yardımlara aktarıldı.

KAPSAMLI DESTEK VE KIZ KARDEŞLİK EKOSİSTEMİ

TÜRGEV'in dijital içerikten sanatsal ifadeye, gençlik buluşmalarından uluslararası iş birliklerine kadar uzanan faaliyetleri, Filistin davasına verilen desteğin farklı boyutlarda sürdürülmesini sağladı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, "Nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı, bizim yeni Kızılelmamızdır" ifadelerini kullanarak vakfın Filistin davasına yönelik vizyonunu dile getirmişti. TÜRGEV'in kız kardeşlik ekosistemi anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar, Filistinli kadınların ve gençlerin mücadelesiyle birleşerek uluslararası dayanışmaya anlamlı bir katkı sağlıyor.