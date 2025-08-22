TÜRGEV yurtlarında 2025–2026 kayıtları başladı

TÜRGEV yurtlarında barınan öğrenciler, akademik ve sosyal alanda önemli başarılara imza atıyor. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS'ye TÜRGEV yurtlarında hazırlanan 114 öğrenci çeşitli dereceler elde etti. İstanbul'daki Kartal Yurdu'ndan 11 öğrenci Türkiye genelinde ilk 1000'e girerken, Reyyan ve Furkan Çifci kardeşler dünya çapında düzenlenen matematik ve bilim olimpiyatlarında ödüller kazandı.

Bir diğer dikkat çeken başarı ise Elif Leyal Uğraş'a ait. Genç öğrenci, UNESCO Bilim Diplomasisi Sempozyumunda gerçekleştirdiği sunumla TÜRGEV çatısı altındaki gençlerin uluslararası düzeydeki varlığını ortaya koydu.

80 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE YURT HİZMETİ

Kurulduğu günden bu yana 80 bin 871 öğrenciye barınma imkanı sunan TÜRGEV, bugüne kadar 40 binden fazla mezun verdi. Vakıf, 9 ilde toplam 17 yükseköğretim kız öğrenci yurdu ile faaliyetlerine devam ediyor. İstanbul'da 11, Ankara'da 2 yurt bulunurken; Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'da da birer yurt hizmet veriyor.

GELİŞİMİ DESTEKLEYEN BİR EKOSİSTEM

TÜRGEV, öğrencilere yalnızca barınma değil; sosyal, kültürel ve akademik açıdan gelişimlerini destekleyen bir eğitim ekosistemi sunuyor. "Güzel İşler Fabrikası (GİF)" gibi atölye merkezleri, öğrencilerin yaratıcı ve toplumsal projelerde aktif rol almasına olanak tanıyor.

Ayrıca, Erasmus+ projeleri kapsamında hayata geçirilen "Eğitim İçin Dijital Dönüşüm", "Avrupa Psikoloji İş Birliği" ve "Tohumun Yolculuğu: Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi" gibi projelerle öğrenciler uluslararası deneyimler kazanıyor. "#ZorbalığıEngelle" farkındalık projesiyle de çevrimiçi şiddete ve nefret söylemine karşı toplumsal bilinç oluşturuluyor.

ESKİŞEHİR'DE ÜNİVERSİTELERE YÜRÜME MESAFESİNDE

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yer alan Gevher Nesibe Hanım Yurdu, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne 5–10 dakika, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'ne 15–20 dakika, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne ise 20–25 dakika mesafede bulunuyor.

Yurtta; kütüphane, bilgisayar odası, etüt salonları, konferans salonu, spor ve fitness alanı, atölye ve kulüp odaları, yemekhane, kafeterya, bahçe ve revir gibi sosyal donatılar yer alıyor. Odalar ise çalışma masası, kişisel dolap, mini buzdolabı, ortopedik yatak, özel banyo ve tuvalet ile donatılmış durumda. Öğrencilere her gün kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti sunuluyor.

7 gün 24 saat güvenlik personeli, kamera ve turnike sistemi, yangın alarmı ve düzenli temizlik hizmetleriyle, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri amaçlanıyor.

YURT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TÜRGEV yurt başvuruları internet üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvuru süreci, kontenjan bilgileri ve güncel ücret detaylarına TÜRGEV'in resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.