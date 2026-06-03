İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9584
  • EURO
    53,4144
  • ALTIN
    6566.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜRGEV'den çevre seferberliği! Sıfır Atık Festivali'nde gençlerle buluşacak
Güncel

TÜRGEV'den çevre seferberliği! Sıfır Atık Festivali'nde gençlerle buluşacak

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kuruluşunun 30. yılı kapsamında 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne katılacak. Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek festivalde TÜRGEV, çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyelerle gençlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütecek.

İHA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
TÜRGEV'den çevre seferberliği! Sıfır Atık Festivali'nde gençlerle buluşacak
ABONE OL

2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılmasını amaçlıyor.

"Dünya ortak evimizdir" yaklaşımıyla düzenlenen festival boyunca çevre bilinci, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜRGEV de özellikle gençlerin çevre konusunda bilinçlenmesini destekleyen uygulamalı çalışmalarla festivalde yer alacak.

TÜRGEV'DEN ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim, barınma, kültür, sanat ve sosyal gelişim alanlarında çalışmalar yürüten TÜRGEV, son yıllarda gençlerin çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığını artırmaya yönelik projelere de ağırlık veriyor.

Vakıf, gençlerin katılımıyla hayata geçirilen hatıra ormanları projelerinde on binlerce fidanın toprakla buluşmasına katkı sağlarken, yurt ve eğitim merkezlerinde sıfır atık, geri dönüşüm ve su tasarrufu odaklı çeşitli çalışmalar yürütüyor. TÜRGEV ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı destekli uluslararası gençlik projeleri kapsamında farklı ülkelerden gençleri çevre temalı çalışmalarda bir araya getiriyor. Vakıf, sürdürülebilir tarım ve ekoloji alanlarında yürüttüğü projelerle de çevre farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Vakfın festival alanındaki standında gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler sıfır atık yaklaşımını yakından tanıma fırsatı bulurken, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler aracılığıyla geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Festivalin, çevresel sorumluluk bilincinin genç kuşaklara aktarılması açısından önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bir milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği organizasyonda kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Çevre bilinci, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularında gerçekleştirilecek etkinliklerle festivalin toplumun her kesimine ulaşması amaçlanıyor.

Festival kapsamında çevre teknolojileri sergileri, sıfır atık mutfağı uygulamaları, karbon ve su ayak izi deneyim alanları, çocuk atölyeleri ve kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Ana sahnede Sinan Akçıl, Sefo, Buray ve Ceza'nın konser vereceği organizasyonda, çevre farkındalığının sanat ve müzik aracılığıyla daha geniş kitlelere taşınması hedefleniyor.

TÜRGEV, kuruluşunun 30. yılında festival kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla gençlerin çevreye duyarlı, kaynakların verimli kullanımını benimseyen ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan bireyler olarak yetişmesine destek vermeyi hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.