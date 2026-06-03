TÜRGEV'den çevre seferberliği! Sıfır Atık Festivali'nde gençlerle buluşacak

2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılmasını amaçlıyor.

"Dünya ortak evimizdir" yaklaşımıyla düzenlenen festival boyunca çevre bilinci, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜRGEV de özellikle gençlerin çevre konusunda bilinçlenmesini destekleyen uygulamalı çalışmalarla festivalde yer alacak.

TÜRGEV'DEN ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim, barınma, kültür, sanat ve sosyal gelişim alanlarında çalışmalar yürüten TÜRGEV, son yıllarda gençlerin çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığını artırmaya yönelik projelere de ağırlık veriyor.

Vakıf, gençlerin katılımıyla hayata geçirilen hatıra ormanları projelerinde on binlerce fidanın toprakla buluşmasına katkı sağlarken, yurt ve eğitim merkezlerinde sıfır atık, geri dönüşüm ve su tasarrufu odaklı çeşitli çalışmalar yürütüyor. TÜRGEV ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı destekli uluslararası gençlik projeleri kapsamında farklı ülkelerden gençleri çevre temalı çalışmalarda bir araya getiriyor. Vakıf, sürdürülebilir tarım ve ekoloji alanlarında yürüttüğü projelerle de çevre farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Vakfın festival alanındaki standında gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler sıfır atık yaklaşımını yakından tanıma fırsatı bulurken, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler aracılığıyla geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Festivalin, çevresel sorumluluk bilincinin genç kuşaklara aktarılması açısından önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bir milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği organizasyonda kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Çevre bilinci, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularında gerçekleştirilecek etkinliklerle festivalin toplumun her kesimine ulaşması amaçlanıyor.

Festival kapsamında çevre teknolojileri sergileri, sıfır atık mutfağı uygulamaları, karbon ve su ayak izi deneyim alanları, çocuk atölyeleri ve kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Ana sahnede Sinan Akçıl, Sefo, Buray ve Ceza'nın konser vereceği organizasyonda, çevre farkındalığının sanat ve müzik aracılığıyla daha geniş kitlelere taşınması hedefleniyor.

TÜRGEV, kuruluşunun 30. yılında festival kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla gençlerin çevreye duyarlı, kaynakların verimli kullanımını benimseyen ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan bireyler olarak yetişmesine destek vermeyi hedefliyor.