TÜRGEV'den mesleki eğitime güçlü devam: “Mesleğinle Yüksel” Türkiye geneline yayılıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), "Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi" kapsamında başlattığı Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları Serisi'nin ilkini geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirmesinin ardından, projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Eğitim kurumları, kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcilerini buluşturan proje, mesleki eğitimi yerelden ulusala taşıyacak sürdürülebilir modeller oluşturmayı hedefliyor.

TÜRGEV, projeyle birlikte mesleki eğitimi yalnızca bir okul süreci olmaktan çıkararak, saha deneyimiyle bütünleşmiş bir öğrenme ekosistemi kurmayı amaç ediniyor.

Vakıf, "stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri" vizyonuyla gençlerin üretim kültürüne katılımını güçlendirmeyi, eğitimden istihdama uzanan süreçte "farkındalıktan iş birliğine, iş birliğinden dönüşüme" uzanan kalıcı bir etki modeli oluşturmayı planlıyor.

GENÇLERE ÇAĞRI: MESLEĞİNLE YÜKSEL

"Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi" hakkında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, mesleki eğitimin Türkiye'nin üretim gücünü, kültürel devamlılığını ve istiklal ruhunu besleyen en önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Bir ülkenin gerçek kalkınması, bilgiyle emeğin buluştuğu yerde başlar. Mesleki eğitim bu buluşmanın anahtarıdır. Biz bu toprakların üretim ruhunu yeniden güçlendirmek, gençlerimizin alın teriyle bilgi birikimini birleştirmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Mesleğinle Yüksel" çağrısının gençlere yalnızca bir meslek seçimi değil, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı olma ideali sunduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"TÜRGEV olarak 30 yıllık tecrübemizle gençlerimizi nitelikli eğitimle donatırken, aynı zamanda onların karakter, inanç ve sorumluluk bilincini de güçlendirmeyi önemsiyoruz. Eğitimi yalnızca bilgi aktarımı değil, milli bir vazife, bir yaşam rehberliği olarak görüyoruz. Bu yüzden çağrımız net, 'Mesleğinle Yüksel'. Bu projeyle, mesleki eğitim alanında burs, mentorluk ve atölye programlarıyla gençlerimizin her adımda yanlarında yer alıyoruz."

YERELDEN ULUSALA ÖĞRENME ZİNCİRİ

İstanbul'da düzenlenen ilk çalıştayda, "Mesleki Eğitimin Algısı ve Toplumsal Farkındalık", "Okul Kültürü ve Öğrenci Farkındalığı" ve "Aile, Sektör ve Kamu Farkındalığı" başlıkları altında masa oturumları gerçekleştirildi.

Katılımcılar; stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri, aile katılımının güçlendirilmesi, sektörle sürdürülebilir iş birlikleri ve okul içi üretim atölyelerinin yaygınlaştırılması gibi başlıklarda somut öneriler geliştirdi.

Bu öneriler, mesleki eğitimin toplumsal algısını güçlendirmek ve eğitim–sektör iş birliklerini kalıcı hale getirmek için TÜRGEV koordinasyonunda raporlaştırılarak ilgili kurumlara sunulacak.

YENTÜR: "HER ÖĞRENCİ AYRI BİR EVRENDİR"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İstanbul yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 170 bin öğretmeniyle büyük bir eğitim evreni. Her öğrenci ayrı bir evrendir; potansiyelini doğru yönlendirdiğimizde, toprağın altındaki cevheri değere dönüştürebiliriz" dedi.

Yentür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren "Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi"nin, Türkiye'de mesleki eğitimde yeni bir dönemi başlattığını ifade ederek, "Bu süreçte TÜRGEV'in öncülük ettiği çalışmalar, farkındalıktan dönüşüme güçlü bir yürüyüşün habercisidir. Kız çocuklarımızın mesleki eğitimde daha fazla yer aldığı, yeteneklerin uygulamayla birleştiği bir sistem inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGESEL ÇALIŞTAYLAR PLANLANIYOR

TÜRGEV, İstanbul'daki ilk çalıştaydan elde edilen çıktılar doğrultusunda, projenin ikinci fazında farklı illerde yeni oturumlar düzenlemeyi planlıyor.

Bölgesel çalıştaylarda mentor destek programları, staj ağları ve kız öğrenciler için özel mentorluk bursları gibi uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.