TÜRGEV'den şiddet ve nefrete karşı kampanya: Zorbalığı Engelle

20 Şubat 2020 Perşembe13:49 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:10

1996 yılından bu yana her yıl ortalama 8000 kız öğrenciye yurt, 4000 kız öğrenciye ihtiyaç ve başarı bursu sunmuş olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlattı.

İnternetin çocuklar ve gençler için sınırsız imkanla birlikte, sınırsız tehlike de getirdiğine dikkat çekilen kampanya kapsamında ebeveynler ve eğitimciler için hazırlanan farkındalık rehberi ve e-öğrenme bölümünün olduğu https://www.zorbaligiengelle.org/ sitesi açıldı.

'ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK DA, GELENEKSEL ZORBALIK GİBİ'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, çevrimiçi zorbalığın farklı bir dinamiği olduğunu belirterek, "Herkes buna muhatap olabiliyor. Biz anne ve babalar olarak, çevrimiçi zorbalığı da geleneksel zorbalık gibi düşünüyoruz." dedi.

Altun, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilen kampanya tanıtımında, yaptıkları araştırmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi.

Sanal dünya kavramının 20 yıl önce insanlar için çok fazla bir önem arz etmediğini dile getiren Altun, "Şimdi ise öyle değil. Çevrimiçi hayatımız, gerçek yaşantılarımızın önemli bir parçası haline geldi. Hayatımızda bunlarla alakalı kavgalarımız, uyumsuzluklarımız var. Dolayısıyla artık bu çevrimiçi hayat gerçek hayatımızın önemli bir parçası. Bu çevrimiçi yaşantının maalesef normal sosyalleşmeler ve yaşantı gibi herhangi bir kuralı yok. Kuralları kendiliğinden oluşuyor. Fakat bir dinamiği var. Orada mağdur edenler ve edilenler var. Genellikle de çocuk ve gençlerin dünyasında bu daha sert oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Altun, çevrimiçi dünyada çocukların ve gençlerin elde ettiklerini yaymada çok istekli olduklarına dikkati çekerek, "Bu, çocukların doğasına çok uygun geliyor ve bunu seviyorlar. Bir tarafta da buna muhatap olan çocuk ve genç açısından yıkıcı etkileri oluyor." dedi.

Çok zor bir konudan bahsettiğinin farkında olduğunu anlatan Altun, zorbalıkla mücadele kavramının toplumda algılanış süreci hakkında bilgiler verdi.

Altun, sosyal hayatta yaşanan zorbalıkla çevrimiçi zorbalığın durumunu mukayese ederek, "Çevrimiçi zorbalıkta o kadar rahat ki yazıyor ve atıyor. Bir daha arkasını dönüp bakmıyor. Orada mağdur olan çocuk ne yaşıyor, mağdur olan çocuk okula gidebiliyor mu? Gerçekten yıkıcı etkisi de her geçen gün artıyor. Çevrimiçi zorbalığın hakikaten farklı bir dinamiği var. Herkes buna muhatap olabiliyor. Biz anne ve babalar olarak, çevrimiçi zorbalığı da geleneksel zorbalık gibi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





TÜRGEV olarak binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini anımsatan Altun, bu kapsamda geri dönüşleri dikkate aldıklarında çevrimiçi zorbalığın toplumda çok yaygın olduğunu anladıklarını söyledi.

Altun, çevrimiçi zorbalığın toplumdaki varlığı hakkında araştırma yaptıklarını belirterek, var olan araştırmalardan yararlandıklarını söyledi.



Yapılan araştırmalar sonunda bu tür bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin planlarını yaptıklarını dile getiren Altun, bu kapsamda içerikler hazırladıklarını kaydetti.

Çalışmalar neticesinde "www.zorbaligiengelle.org" internet sitesini kurduklarını aktaran Altun, sitede çevrimiçi zorbalığa karşı farkındalık rehberine bu adres üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Altun, internet sitesinde e-öğrenme modülleri, chatbot gibi bölümlerin de olduğu bilgisini vererek, kampanyanın sosyal medyadan da sürdürüleceğini ifade etti.

Kampanya tanıtım toplantısına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın yanı sıra medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

ÇOCUKLARI NASIL DESTEKLEYECEĞİMİZİ ANLAMAK ÖNEM KAZANDI

TÜRGEV'in başlattığı kampanya için kurulan internet sitesinde, çocukların neyle yüz yüze olduğunu anlamanın önem kazandığının belirtildiği, şu açıklama yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu verilerine göre her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez çevrimiçi oluyor. çevrimiçi ve çevrimdışı arasındaki sınır silikleşirken, çocukların neyle yüz yüze olduğunu ve onları nasıl destekleyebileceğimizi anlamak önem kazanıyor. Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası, çocukları, gençleri, ebeveynleri, bakım verenleri ve eğitimcileri, çevrimiçi ortamda güçlendirecek bilgiler ve araçlar sunmayı, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası, çocukları, gençleri, ebeveynleri, bakım verenleri ve eğitimcileri, çevrimiçi ortamda güçlendirecek bilgiler ve araçlar sunmayı, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

#ZorbalığıEngelle

#ZorbalığıEngelle sloganıyla başlatılan kampanyanın internet sitesi www.zorbaligiengelle.org'da, akran zorbalığının biçiminin, yıllar içinde değişim gösterdiği belirtiliyor. Son yıllarda gelişen internet ağı ve iletişim teknolojisi siber/ sanal zorbalık kavramını doğurduğu vurgulanıyor.

Zorbalık kavramı, internet sitesinde şu başlıklar altında sıralandı...

FİZİKSEL ZORBALIK: Vurmak, itmek, tükürmek, tekme atmak, saçını çekmek, çelme takmak gibi fiziksel zarar yönelik davranışları kapsar.

SOSYAL DIŞLAMA: Dedikodu yapmak, arkadaş grubundan dışlamak, yok saymak, oyuna almamak, sohbete dahil etmemek, mesaj gruplarından çıkarmak, sosyal medyada toplu olarak arkadaşlıktan çıkarmak, etkileşime girmemek gibi sosyal ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen davranışları kapsar

SÖZEL ZORBALIK: Küfürlü konuşmak, lakap takmak, hakaret etmek, laf atmak gibi sözel saldırı davranışlarını kapsar.

ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK: Zorbalığın dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türü olan çevrimiçi zorbalık, ebeveynler ve eğitimciler için fark etmesi ve müdahale etmesi güç bir şiddet tipidir.



İnternet ortamındaki şiddete ve nefrete karşı yürüttüğümüz Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası, bugün resmi olarak başlıyor! #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle



Kampanya etkinliğini YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.https://t.co/iXw22flJNy — TÜRGEV (@turgev) February 19, 2020

TÜRGEV’in başlattığı kampanya sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle etiketiyle yapılan paylaşımda konuya ilişkin bir video filme yer verildi.