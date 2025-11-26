TÜRGEV'den uluslararası standartlarda yeni güvenli gelişim modeli: Akran zorbalığına vurgu

Vakıftan yapılan açıklamada, genç kızların eğitim, sosyal yaşam ve mesleki gelişim süreçlerinde desteklenmesinin şiddetin önlenmesinde önemli olduğu kaydedildi.

Genç kızların güçlendirilmesinin, hem bireysel dayanıklılığı hem de toplumun şiddete karşı direncini artırdığı belirtilen açıklamada, "Gençlerimize güvenli bir ortamda eğitim ve gelişim imkanı sunmak, şiddetin tüm biçimlerine karşı en etkili koruyucu adımdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TÜRGEV'in Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüttüğü, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasına da destek verdiği belirtildi.

TÜRGEV, DSÖ ve UNICEF tarafından yayımlanan uluslararası araştırmalara atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu araştırmalarda, akran zorbalığına maruz kalan çocuk ve gençlerin ilerleyen yıllarda fiziksel veya psikolojik şiddete daha açık hale gelebildiği belirtildi.

Açıklamada, zorbalığın güç dengesizliği, sosyal dışlama, duygusal baskı ve dijital taciz gibi unsurlarla tanımlandığı, bu davranışların kadına yönelik şiddette görülen bazı örüntülerle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Araştırma bulgularının, şiddetle mücadelenin erken yaşlardan itibaren risk tespiti ve koruyucu eğitimlerle güçlendirilebileceğini ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, TÜRGEV'in yurtlarında ve eğitim programlarında uygulanan güvenli gelişim modelinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin DSÖ, UNICEF ve UNESCO politika çerçeveleriyle uyumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, modelin UNICEF'in Güvenli Okul Çerçevesi, UNESCO'nun ilgili politika setleri ve DSÖ'nün INSPIRE stratejisiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Modelin, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişiminin takip edilmesini, güvenli alanların güçlendirilmesini ve akran zorbalığının erken aşamada tespit edilmesini hedeflediği aktarılan açıklamada, gençlerin dijital mecralarda siber zorbalık, çevrim içi taciz ve dijital manipülasyon gibi risklerle daha sık karşılaştığı ifade edildi.

TÜRGEV'in güvenli gelişim modelinin dijital alana uyarlanarak çevrimiçi güvenlik ve bilinçli dijital davranış konularında rehberlik sağladığı belirtilen açıklamada, eğitimlerde kişisel veri güvenliği, çevrimiçi taciz bildirim mekanizmaları, güvenli iletişim yöntemleri ve dijital okuryazarlık başlıklarının yer aldığı kaydedildi.

Vakfın yaklaşımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijital neslin güvenli yetiştirilmesi" vizyonuyla uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, vakfın iki yıldır yürüttüğü "Akran Zorbalığı" ve "Zorbalığı Engelle" projeleri kapsamında da yurtlarda düzenli eğitimler verildiği bildirildi.