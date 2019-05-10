TÜRGEV’e çirkin saldırı

Genellikle kız öğrenciler için çalışmalar yapan, onlara yurt imkanı sunup, burs veren TÜRGEV’e yönelik sanal saldırı gerçekleşti. TÜRGEV resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sunucularının hack’lendiği ve bağışçı bilgilerinin çalındığı ifade edildi. Vakıf, ilerleyen günlerde bu bilgilerin açıklanma ihtimaline karşı da şimdiden uyarı yaptıklarını ifade etti. “23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak” denilen açıklamada 28 Nisan’da gerçekleşen olayın adli makamlara iletildiği belirtildi.