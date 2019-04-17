TÜRGEV'e yönelik karalama kampanyası başlattılar

Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yalan haberlerle TÜRGEV'e yönelik bir iftira kampanyası başlatıldı. Diyarbakır'da kayyum tarafından halkın hizmetine sunulan belediye parkının işletmesinin vakfa devredildiği iftiralarıyla TÜRGEV kasıtlı olarak hedef alındı.

KAYNAK HDP'Lİ ADAY

Belediye ait taşınmazların eğitim kurumuna devredildiği yönündeki yalan haberlerin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin Kayapınar adayı Necati Pirinççioğlu'na dayandırılması dikkat çekti. PKK'nın, gençlerin artık teröre yönelmemesinden dolayı bölgede yapılan eğitim çalışmalarından rahatsız olduğu biliniyor.

17/25 ARALIK'TA DA HEDEF ALINMIŞTI

Gençlerin FETÖ'nün ihanet ağından kurtarılmasında büyük katkı sağlayan TÜRGEV, örgütün iftiralarına maruz kalmıştı. TÜRGEV, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 17/25 Aralık sürecinde de hedef alınmıştı.

TÜRGEV'DEN İFTİRALARA CEVAP

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, Twitter hesabından TÜRGEV'e yönelik iftira kampanyasına cevap verdi.

Altun yaptığı paylaşımda "TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır,@turgev ’in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir." ifadelerine yer verdi.